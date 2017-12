Clochard Como, vescovo: 'Ordinanze non risolvono problemi'

(ANSA) - COMO, 22 DIC - "Senza cuore i problemi non si affrontano e non si risolvono. Non si risolvono a tavolino e neanche con le ordinanze" secondo il vescovo di Como Oscar Cantoni, che ha commentato il provvedimento del sindaco Mario Landriscina sui clochard. I problemi, secondo il religioso si risolvono "rimboccando le maniche e mettendosi in gioco di persona, con un'attenzione dedicata a coloro che hanno bisogno".

Nel contempo gli enti e le associazioni del Terzo Settore di Como che si occupano di grave marginalità hanno chiesto formalmente al sindaco di revocare l'"ordinanza a tutela della vivibilità urbana e del decoro del centro urbano", che ha sollevato polemiche per le sanzioni ai danni dei senzatetto che bivaccano in alcune zone del centro storico.

"Non sarebbe una sconfitta, ma il segno della volontà di ragionare sui problemi in modo partecipato e valorizzante delle tante competenze presenti in città" scrivono in una nota le undici associazioni, tra cui Caritas e Opera Don Guanella.