Capodanno, al Casinò festa due volte

(ANSA) - CAMPIONE D'ITALIA (COMO), 22 DIC - Raddoppia anche quest'anno il Casinò di Campione d'Italia festeggiando il 2018 due volte: il 31 dicembre per la notte di san Silvestro e il 13 gennaio per il capodanno ortodosso. Per il gala di fine anno è previsto uno spettacolo con, tra gli altri Justine Mattera, Dolcenera, il Glam Ballet. Per il menù lo chef Lorenzo Staltari ha elaborato una serie di proposte inedite come code di astice rosolate con funghi misti trifolati, fusilli freschi saltati con asparagi, mazzancolle e calamari in crema al pomodoro, lombata di vitello cotta a basa temperatura con carciofi al timo, fonduta al taleggio lariano. Il 13 gennaio il salone delle feste apre al The Russian Old New Year. Madrina la show girl Natasha Stefanenko, sono attesi 400 ospiti per una serata organizzata dalla Garbo Managment. Chi è single avrà un tavolo riservato sperando in nuove amicizie. Prevista una lotteria i cui proventi vanno all'associazione 'Anna dai capelli corti', che sostiene giovani colpite da tumore al seno.