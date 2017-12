Balich in Cina racconta Via della Seta

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - La Via della Seta, simbolo della cultura millenaria della civiltà cinese, sarà protagonista di "FangFu", primo spettacolo prodotto da Balich Worldwide Shows in Cina. Tre repliche aperte al pubblico dal 6 all'8 gennaio presso il Water Cube Beijing National Swimming Centre. Lo ha reso noto la stessa società di Marco Balich, precisando che lo spettacolo - commissionato da JC Group e ispirato alla visione del suo presidente Jay Wei - "è un viaggio ideale che racconta come la Cina stia attraversando una nuova era segnata dallo stesso spirito che animò la Via della Seta". Per la società di Balich, che ha 'firmato' 27 cerimonie olimpiche, lo spettacolo "è molto importante perché è la prima esperienza in Cina". La società, che ha sede a Milano, opera a livello globale, progetta, crea e produce eventi su larga scala. Dopo tante cerimonie olimpiche (tra cui Torino 2006, Sochi 2014 e Rio 2016), l'esperienza del team nella produzione di mega-eventi è riconosciuta in tutto il mondo.(ANSA).