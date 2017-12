Ad Arcore presepe sul barcone

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - E' una vera e propria sfida a suon di presepi quella di Arcore, nel monzese, dove la parrocchia di Sant'Eustorgio ha allestito il presepe all'interno di un barcone perché Gesù era "profugo tra i profughi". Si tratta di una scelta che ha scatenato le proteste della Lega Nord, che a sua volta ha allestito un presepe tradizionale nel suo gazebo.

"La parrocchia fa il presepe col barcone, ma accusa la Lega di 'strumentalizzare'... Mah!" ha scritto su Facebook Matteo Salvini, mentre il capogruppo del Carroccio in Regione Massimo Romeo ha postato la foto di entrambi i presepi, lanciando una sorta di sondaggio "preferite il Presepe del gazebo Lega Nord Arcore o quello della parrocchia di Sant'Eustorgio? Mi sembra decisamente più tradizionale quello della Lega!".

"Vi prego in Lombardia costruiamo un fronte ampio, per sfidare davvero questi pericolosi pagliacci" è invece il commento affidato sempre a Facebook dall'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino.(ANSA).