A Expo 315mila euro per danno tangente

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa riguardanti i procedimenti di gara indetti dalla società pubblica Expo 2015 S.p.A. la Procura regionale presso la Corte dei conti ha espresso parere favorevole al rito abbreviato per il pagamento di 315.000 euro, corrispondenti al 30% circa degli importi contestati a titolo di danno all'immagine e di danno da tangente alle persone già imputate nel processo penale. Per effetto del pagamento, il Collegio ha definito il giudizio con una sentenza depositata il 19 dicembre. Il risarcimento patrimoniale corrisposto nel rito abbreviato è connesso al procedimento di gara per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle cosiddette Architetture di Servizio del sito dell'Esposizione Universale, aggiudicato al raggruppamento temporaneo di Imprese (RTC) Impresa di Costruzione Maltauro SPA - CEFLA Società Cooperativa.