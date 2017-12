Serata relax in ritiro Milan

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Il ritiro del Milan è stato aperto per una serata alle famiglie dei giocatori. Per alleggerire l'atmosfera, dopo due giorni e mezzo di 'clausura' a Milanello, Rino Gattuso e la società hanno deciso di dare ai calciatori la possibilità di ricevere la visita di compagne, mogli e figli, ospitati a cena nel centro sportivo, dove è presente anche il ds Massimiliano Mirabelli. Un'iniziativa non frequente in queste situazioni di ritiro, certamente gradita alla squadra, che sabato dovrà riscattarsi a San Siro con l'Atalanta dopo la figuraccia di Verona, ennesimo passo falso di una stagione complicata. Anche per evitare il prolungarsi del ritiro che, ha chiarito lunedì la società, è "fino a data da definirsi".

Comunque il Milan si allenerà anche alla vigilia e nel giorno di Natale, nonché a Santo Stefano, alla vigilia del derby di coppa Italia contro l'Inter.