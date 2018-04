Euroflora e la citta', installazioni in centro a Genova

Il ritorno di Euroflora a Genova dopo sette anni di assenza è stato accolto dalla città con una enorme installazione di ombrelli colorati. Alcune vie del centro e la Galleria Mazzini sono state abbellite da ombrelli aperti che penzolano. Chissà se è stato anche un modo per esorcizzare il meteo e che al momento è generoso con la rassegna che si svolge all'aperto, offrendo temperature estive. L'iniziativa, è stata portata avanti dai Civ (Centri integrati di via) che riuniscono i commercianti ed ha avuto il 'placet' del Comune. In città, ad ogni angolo, e davanti ai negozi sono stati posti vasi di fiori. Mentre in altre vie, per iniziativa del Vespa club di Nervi, sono stati esposti gli scooter d'epoca della Piaggio coperti da fiori. Ai parchi di Nervi, dove la rassegna internazionale dedicata al florovivaismo arriva per la prima volta e vi resterà fino al 6 maggio, c'è anche uno stand che espone piantine di marijuana legale.