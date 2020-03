Consiglio Liguria, domani commissione

Riprende domani mattina alle 10.30 con la commissione Attività produttive, cultura, formazione e lavoro, l'attività del consiglio regionale, ferma da un paio di settimane per l'emergenza coronavirus. In base all'ordine del giorno l'assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti illustrerà le misure economiche, adottate o allo studio, in relazione all'epidemia da virus Covid-19. Consiglieri e assessore parteciperanno in videoconferenza.