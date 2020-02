Regione chiede a Aspi il piano di ripristino delle barriere in A12

La Regione Liguria ha chiesto ad Aspi il cronoprogramma definitivo degli interventi di ripristino delle barriere antirumore rimosse lungo le tratte autostradali dell'A12. Lo riferisce l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone rispondendo in Consiglio regionale a un'interrogazione del consigliere Vittorio Mazza (Lega).

"Abbiamo chiesto ad Aspi i termini e le modalità del piano di ripristino della barriere antirumore, per rispettare il piano di risanamento acustico del 2011 e eventuali varianti. Mi auguro che ci sia comunicato nel più breve tempo possibile", ha detto Giampedrone evidenziando contemporaneamente "le criticità al traffico" provocate dai cantieri per lo smontaggio delle barriere. Il consigliere Mazza ha denunciato che "a causa dei cantieri per la rimozione delle barriere antirumore lungo l'A12 stamattina per percorrere 15 chilometri tra Chiavari e Recco c'è voluta un'ora e venti minuti di coda".(ANSA).