Piana, riduzione centralismo giova tutti

Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato questa mattina all' incontro del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, con il presidente della Regione Giovanni Toti, l'assessore delegato e vicepresidente Sonia Viale e gli altri componenti della giunta. Tema dell'appuntamento è stato il percorso verso l'autonomia differenziata su alcune delle materie "concorrenti", avviato con il Governo precedente da Liguria, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.

"Ritengo vitale per lo sviluppo socio economico del nostro territorio - dichiara Piana - procedere speditamente verso il riconoscimento di un maggiore protagonismo della Liguria nella gestione di settori delicati e strategici come la rete infrastrutturale, la sanità e il sistema portuale. Il processo virtuoso, partito nei mesi scorsi, deve trovare - ha aggiunto - concreta attuazione perché, ne sono convinto, la riduzione del centralismo amministrativo gioverà non solo alle Regioni, ma a tutto il sistema-paese rendendone più snella ed efficiente la gestione complessiva".

L'incontro, preceduto da un colloquio riservato fra Boccia e Toti, si è svolto nella sede della Regione Liguria, a Genova.

"L'attuazione di questo progetto - conclude Piana - valorizzerà il ruolo delle Regioni, realizzando in forma più compiuta quanto era già previsto dalla Carta costituzionale, e attribuirà alle Istituzioni locali un'importante responsabilità per una sfida i cui tempi sono ormai maturi. Ma questo avverrà - avverte il presidente - solo se la stesura finale terrà conto di tutte le nostre legittime indicazioni, diversamente assisteremo alla votazione di una legge simile ad un minestrone annacquato".

