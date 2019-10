Viaggio studenti liguri a Strasburgo

Domenica prossima, 20 ottobre, inizia il viaggio della delegazione del Consiglio regionale della Liguria al Parlamento di Strasburgo e nei luoghi che segnarono le tappe verso la nascita dell'Unione Europea.

L'iniziativa permetterà agli studenti, che hanno vinto la ventitreesima edizione del concorso 'Diventiamo cittadini europei', di visitare le terre per secoli dilaniate e contese fra Francia e Germania prima che la fine della Seconda Guerra Mondiale, con la firma dei Trattati di Roma, ponesse le basi per la nascita di una stretta collaborazione economica e istituzionale fra le nazioni del 'Vecchio Continente'. Gli studenti visiteranno, inoltre, la sede più rappresentativa delle istituzioni comunitarie e conosceranno la composizione, il ruolo e le funzioni dell'Assemblea. La delegazione sarà accompagnata dai consiglieri regionali Francesco Battistini e Giovanni Boitano.

"I concetti di libera circolazione di uomini e merci fra i Paesi membri dell'Unione Europea possono risultare scontati per quanti sono nati e cresciuti in questo contesto di libertà e condivisione ma, in realtà, non lo sono - dichiara il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana -. Lo scopo di questo concorso e di questo viaggio è, appunto, accrescere la consapevolezza che questo traguardo è stato raggiunto con fatica e grazie all'impegno delle istituzioni democratiche al termine di una lunga storia, fatta di guerre e sanguinose devastazioni che hanno stremato le popolazioni lungo le terre di confine.

Quelle vicende vanno conosciute e non sottovalutate - ha concluso - e devono diventare una lezione di pace contro il rischio di nuovi conflitti".

(ANSA).