Entro il 2019 bando per assumere 500 Oss

(ANSA) - GENOVA, 8 OTT - "Entro la fine del 2019 la Regione Liguria bandirà il concorso per assumere 500 operatori socio sanitari nelle Asl liguri, di cui 158 nell'Asl 5 spezzina". Lo conferma la vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità Sonia Viale in Consiglio regionale rispondendo alle interpellanze dei consiglieri Sergio Rossetti (Pd) e Alice Salvatore (M5S). "Il bando dovrà essere predisposto entro fine 2019, perché dall'anno prossimo entrerà in vigore una normativa che non consentirà più di scorrere le graduatorie, una criticità del sistema che dimostra l'esigenza di cambiare la normativa nazionale", spiega Viale. Il consigliere Rossetti denuncia come "500 assunzioni siano poche perché il fabbisogno reale è superiore". La consigliera Salvatore evidenzia come "il concorso sia atteso da oltre tre anni e ci sia una gravissima carenza di oss in particolare nell'Asl 5 spezzina". "Non sono solo 3 anni che la Liguria aspetta il concorso per oss, sono 10 anni, dalla precedente Giunta di centrosinistra - replica Viale - Se il concorso fosse stato fatto prima, non saremmo arrivati a questo punto". (ANSA).