Odg, sblocco fondi non autosufficienza

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - "Il Governo sblocchi quanto prima le risorse destinate alle Regioni per il piano nazionale per la non autosufficienza e il dopo di noi". Lo chiede il Consiglio regionale della Liguria oggi pomeriggio a Genova approvato all'unanimità un ordine del giorno firmato da tutti i gruppi. Il documento evidenzia come "ad oggi non esiste più il Ministero della disabilità e la delega alla famiglia risulta congelata nelle mani del presidente del Consiglio. Questa situazione rischia di far slittare la liquidazione delle risorse alle Regioni con conseguenti difficoltà di erogazione dei fondi attesi da tante persone".(ANSA).