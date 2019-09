Consiglio Liguria approva bilancio 2018

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - Con 16 voti favorevoli (c.destra) e 11 contrari (Pd, M5S e Rete a Sinistra-LiberaMente Liguria) il Consiglio regionale ha approvato il bilancio consolidato per l'esercizio 2018 dell'ente. Il documento sintetizza la situazione definitiva del bilancio di Giunta, Consiglio, degli enti strumentali e delle società partecipate. Il patrimonio netto è di oltre 493 milioni e, rispetto al precedente, registra un miglioramento del risultato di esercizio del bilancio regionale che passa da euro 77,5 milioni circa ad euro 122,5 milioni circa. Nel voto la maggioranza non ha 'allargato' i suoi confini: il consigliere regionale ex Liguri con Paita passato al gruppo misto Giovanni Boitano, che si era affiancato alla maggioranza nella richiesta di referendum per abrogare la parte proporzionale della legge elettorale nazionale, non ha partecipato alla voto. Assente il capogruppo della Lega Franco Senarega che ha rappresentato la Regione al deposito in Corte di Cassazione della richiesta di referendum per la legge elettorale.