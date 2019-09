Piana,Expo Valle Arroscia per tradizioni

Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato all'apertura della settima edizione di 'Expo Valle Arroscia', la manifestazione organizzata a Pieve di Teco con prodotti alimentari e dell'artigianato di tutta la valle. "Ogni anno aumentano le adesioni delle aziende locali a questa iniziativa - dichiara - perché l'Expo è una preziosa occasione per la riscoperta delle nostre tradizioni più antiche. Il consiglio regionale, che ha contribuito alla tutela e alla valorizzazione delle eccellenze liguri attraverso l'istituzione del registro dei prodotti a Denominazione Comunale non poteva, dunque, mancare a questo appuntamento". Piana, ricorda una nota, è stato il primo firmatario della proposta di legge, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale il 24 luglio 2018, che ha istituito il registro dei prodotti con certificazione DeCo. L'Expo ospiterà, inoltre, fra sabato e domenica anche la gara internazionale a terne e a coppie maschile e femminile organizzata dalla ASD Petanque Pontedassio. Il presidente si è complimentato con gli organizzatori della manifestazione e, in particolare, con il sindaco di Pieve di Teco Alessandro Alessandri.(ANSA).