Consiglio: Piana, bilancio positivo

(ANSA) - GENOVA, 2 AGO - "Il bilancio del Consiglio Regionale lo giudico positivo perché quando si riescono a fare così tante sedute, dando una risposta immediata ai consiglieri, credo che garantisca la democrazia in un momento importante come quello dell'assemblea legislativa della Liguria". Il presidente del Consiglio Regionale, Alessandro Piana, traccia così il bilancio dell'assemblea a margine dell'ultima seduta prima della pausa estiva. La seduta, dedicata alla discussione di interpellanze e interrogazioni, arriva dopo un'attività molto intensa che ha permesso di approvare la variazione di bilancio. "In quest'ultima settimana ci sono state due sedute molti importanti che hanno riguardato il bilancio di assestamento e rendiconto - ricorda Piana - dove sono stati portati emendamenti importanti, sia da parte della giunta che dai gruppi, e che riguardavano la vita economica di questa regione. Sono state due giornate di consiglio intensi e siamo contenti di essere rimasti nei tempi nell'approvazione di tutti questi documenti".