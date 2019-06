Gruppo M5s in Consiglio è 'plastic free'

(ANSA) - GENOVA, 11 GIU - E' il M5S il primo e finora unico gruppo del Consiglio regionale della Liguria ad aderire alla campagna 'plastic free' per la riduzione dei consumi della plastica e la difesa dell'ambiente. Nella seduta odierna dell'assemblea a Genova i quattro componenti del gruppo hanno portato sui banchi dell'aula "contenitori dell'acqua sì di plastica, ma di plastica riutilizzabile", le borracce diventate un simbolo della protesta dell'attivista svedese per lo sviluppo sostenibile Greta Thunberg.

"Se non puoi riutilizzarla, rifiutala - scrive la capogruppo M5S Alice Salvatore via Facebook riferendosi alla plastica -.

Incominciamo nel nostro piccolo a non acquistare più le bottigliette di plastica usa e getta, utilizziamo invece bottiglie di vetro o di plastica riutilizzabile, se necessario, e preferiamo comunque sempre l'utilizzo di contenitori riutilizzabili preferendo l'acqua pubblica filtrata, difendiamo i nostri mari è il nostro ambiente".(ANSA).