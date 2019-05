Consiglio, sì a commissione antimafia

Dalla prossima legislatura il Consiglio regionale della Liguria istituirà una commissione permanente antimafia. E' la novità introdotta oggi pomeriggio a Genova dalla proposta di deliberazione sulle modifiche al regolamento interno dell'aula approvata all'unanimità dall'assemblea. "Finalmente ci adeguiamo ad altre Regioni italiane per difendere la legalità", commenta il consigliere Luca Garibaldi (Pd). "Come tante altre Regioni ci dotiamo di questo importantissimo strumento istituendo per la prima volta in Liguria una commissione per contrastare la criminalità organizzata", sottolinea Alice Salvatore (M5S).(ANSA).