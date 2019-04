25 Aprile: Piana, grazie a chi ci ha dato la libertà

"La Liberazione è un momento fondante della storia del nostro Paese, esprimiamo grata riconoscenza verso coloro che hanno operato la difficile scelta che ha iscritto in un orizzonte di libertà e democrazia il nostro vivere quotidiano". Lo ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana alla seduta solenne dell' assemblea per celebrare il 74/mo anniversario della Festa della Liberazione. "A loro, agli intellettuali, ai politici, ai giovanissimi, che nonostante la propaganda martellante non vollero servire la patria sotto l'insegna della Repubblica Sociale - ricorda Piana -, ai lavoratori delle fabbriche occupate dalle forze germaniche, ai tanti esponenti del clero esempio di una carità coraggiosa e tenace, ai militari che optarono per il popolo a scapito del regime, alle donne combattenti, alle madri, mogli, sorelle, artefici della logistica resistenziale di sopravvivenza, alle staffette, a quanti nell'entroterra aspro della nostra Regione sostennero i ribelli, a quanti ne condivisero le speranze, ne patirono i rovesci, ne difesero l'anonimato. A tutti loro dobbiamo la nostra riconoscenza".