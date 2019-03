Rinviato terza volta voto su dl parchi

(ANSA) - GENOVA, 26 MAR - E' saltato per la terza volta consecutiva in tre settimane il voto sul disegno di legge per il riordino dei parchi liguri: l'ostruzionismo dell'opposizione oggi pomeriggio a Genova in Consiglio regionale ha impedito il voto. La conferenza dei capigruppo convocata dal presidente dell'assemblea Alessandro Piana ha deciso di rispettare il termine previsto per la seduta odierna delle ore 18 e di rinviare la discussione e il voto al 9 aprile. La proposta del capogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza di 'andare avanti a oltranza' non è stata nemmeno votata.