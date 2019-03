Proteste contro riduzione parchi liguri

Potreste, cori e urla in Consiglio Regionale che è stato sospeso stamani dal presidente Alessandro Piana a seguito delle intemperanze del pubblico e di alcuni consiglieri dopo che è stato deciso di non incontrare le associazioni di ambientalisti che chiedono alla giunta di non ridurre i confini dei parchi. L'Assemblea ha respinto la proposta di sentire le associazioni contrarie al disegno di legge che prevede la riduzione "di circa mille ettari dei confini dei parchi Antola, Aveto e Beigua, la cancellazione di 42 aree protette e la parola fine al progetto del parco del finalese mai istituito dal 1995 per carenza di risorse. Sedici i contrari del centrodestra e 12 i favorevoli (centrosinistra, M5S, Rete a Sinistra, Liguri con Paita). "Non è vero che tagliamo di mille ettari i parchi liguri, ma di 540, il 2,39% del totale"."Le associazioni si rendono conto che il disegno non si può fermare e mi chiedono un tavolo tecnico di confronto che sono disponibile ad aprire" ha detto l'assessore Mai.