Viale, 2mln Casa Salute Valpolcevera

La nuova Casa della Salute in Val Polcevera sorgerà nell'ex area Trucco, immobile di proprietà della Città metropolitana di Genova, che lo concederà in comodato d'uso gratuito all'Asl3 per una durata ipotizzata di 30 anni e tempi previsti dell'iter di realizzazione di 32 mesi. Lo conferma l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale oggi pomeriggio a Genova in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione dei consiglieri del Pd Giovanni Lunardon e Sergio Rossetti. "In sede di riparto del Fondo sanitario nazionale tutte le Regioni italiane all'unanimità hanno aumentato il fondo sanitario ligure di 2 milioni di euro come riconoscimento post crollo del ponte Morandi, con il presidente Toti abbiamo concordato che la somma sarà destinata alla realizzazione della Casa della Salute in Val Polcevera. - spiega Viale -. La Liguria ringrazia l'atto di solidarietà importante da parte dei presidenti di Regione del nostro Paese". (ANSA).