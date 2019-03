Consiglio Liguria a Governo, ridurre CO2

(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria oggi pomeriggio a Genova ha approvato un ordine del giorno per invitare il Governo Conte ad "adottare interventi che consentano concretamente al nostro Paese di ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera in linea con gli obiettivi internazionali". Una presa di posizione trasversale di tutte le forze politiche alla vigilia dello 'sciopero globale per il clima' previsto il 15 marzo nel mondo sulla scia della mobilitazione lanciata dalla studentessa svedese Greta Thunberg. (ANSA).