Lite Viale-Salvatore su ospedale Taggia

Botta e risposta tra l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale e la capogruppo M5S Alice Salvatore in Consiglio regionale sul progetto di costruzione del nuovo ospedale di Taggia (Imperia). L'assessore Viale rispondendo a un'interrogazione dell'esponente M5S ha ribadito "l'importanza del progetto dell'ospedale unico a Taggia", che "i sindaci hanno espresso all'unanimità il proprio sostegno alla realizzazione di un progetto per poter avere un ospedale nuovo in provincia di Imperia". "A partire da questo momento - aggiunge Viale - si può insediare una commissione per redigere un progetto di fattibilità che, in modo trasparente, parta dai bisogni attuali del territorio per evitare cattedrali nel deserto, predisponendo anche un piano economico finanziario".

"Cara assessore Viale lei non ha saputo dirci dove intende trovare le risorse necessarie e non ha nemmeno saputo spiegare come garantirà il rispetto dei tempi di percorrenza con il trasporto d'urgenza/emergenza delle autoambulanze - attacca Salvatore - Poco convincente poi destinare l'intero importo dell'aumentato fondo nazionale per l'edilizia sanitaria per la Liguria a un solo progetto: se quei 108 milioni di euro convergeranno nell'ennesimo ospedale a gestione privata, Viale avrà sancito il suo definitivo fallimento".