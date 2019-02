Assemblea ligure e studenti ai campi di sterminio

(ANSA) - GENOVA, 19 FEB - Visita ai campi di sterminio da parte degli studenti liguri che hanno vinto la 12/ma edizione del concorso "27 Gennaio - Giorno della memoria", dedicato alla Shoah, e oragnizzato dal Consiglio regionale. La delegazione del Consiglio regionale ha visitato il lager di Auschwitz - Birkenau, vicino a Cracovia. I ragazzi sono accompagnati dal presidente dell'Assemblea legislativa Alessandro Piana, dal vicepresidente Luigi De Vincenzi, dal consigliere Giovanni Boitano e dai rappresentanti della comunità ebraica ligure, dell'Aned ligure e dell'università di Genova.

"E' stata una giornata molto intensa e piena di significato - dice Piana -. Le baracche trasmettono emozioni intense. In quelle baracche, che nulla avevano di simile ad una casa, i deportati vissero fra stenti, soffrendo la fame, la sete e il freddo. L'Assemblea legislativa continuerà a finanziare e organizzare il concorso "27 Gennaio - Giorno della memoria" e la visita nei campi di sterminio. Riteniamo che conoscere questi luoghi sia fondamentale per ricordare questa immane tragedia". La visita è iniziata nel lager di Auschwitz. La delegazione ligure ha deposto una corona di fiori davanti al muro delle fucilazioni, dove furono uccisi migliaia di oppositori politici e ha visitato alcuni padiglioni del campo. Nel pomeriggio la delegazione si è recata nel vicino campo di sterminio di Birkenau. Gli studenti hanno visto quel che resta delle baracche in legno e dei forni crematori. Gli studenti e Piana hanno raggiunto la lapide che ricorda le vittime italiane. La visita si è conclusa con la deposizione, secondo il rito ebraico, di tante piccole pietre sulla "jude rampe" per ricordare i liguri deportati e morti nei lager.