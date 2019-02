Intesa Lega-M5S su nuovo carcere Savona

"La Regione Liguria è assolutamente favorevole alla realizzazione di una nuova casa circondariale nel savonese, riteniamo che aver privato il territorio della struttura sia stato un vulnus alle necessità del sistema- giustizia, un onere scaricato sui lavoratori". Lo ha affermato la vicepresidente della Regione Liguria Sonia Viale rispondendo a un'interrogazione del consigliere Andrea Melis (M5S) Genova in Consiglio regionale.

La realizzazione del carcere "non è competenza della Regione, ma del Ministero della Giustizia - ribadisce Viale - ma è un segnale al Governo che arriva dal territorio. Se ci fosse la volontà da parte del ministero della Giustizia di procedere nell'area savonese sicuramente troverebbe una Regione favorevole". Viale ha proposto al consigliere Melis di "andare insieme dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a perorare la richiesta".

Andrea Melis (Mov5Stelle) ha presentato un'interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di realizzare una nuova casa circondariale nel comprensorio dal savonese e se vi sia stato un interessamento presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap), proprio per la realizzazione di una nuova struttura, anche alla luce delle nuove competenze conferite al personale dell' amministrazione penitenziaria. Melis ha ricordato che è stata soppressa la Casa circondariale Sant'Agostino e che sono state assegnate nuove funzioni al personale del Dipartimento dell' amministrazione penitenziaria per affrontare l'emergenza determinata dal sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria. (ANSA).