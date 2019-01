Assemblea celebra Giorno della Memoria

(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - "L'antisemitismo oggi sta rinascendo ovunque in Europa, in alcuni Paesi come Svezia e Germania sta aumentando a vista d'occhio, ma anche in Italia c'è questa recrudescenza, l'antisemitismo in quanto lotta contro il diverso, il non accettare la diversità qualunque essa sia perché viene identificata con il nemico, una volta erano gli ebrei, oggi sono i migranti, sicuramente sono i neri". Lo evidenzia il presidente del centro culturale Primo Levi Piero Dello Strologo in occasione della seduta solenne del Consiglio regionale della Liguria dedicata al Giorno della Memoria per ricordare le vittime delle persecuzioni razziali. "Dobbiamo batterci tutti insieme affinché la diversità venga accolta e riconosciuta, non identificata con il nemico", dice Dello Strologo. Il presidente dalla Fondazione Memoriale della Shoah di Milano Roberto Jarach rileva il persistere nella società italiana di "teorie complottistiche per il desiderio di condizionare eventi politici mondiali attribuiti genericamente agli ebrei. Ne abbiamo tristemente esempio nelle dichiarazioni di un senatore della Repubblica italiana negli ultimi giorni, che ha sostenuto che il protocollo dei 'Savi di Sion' fosse un documento reale, quando è storicamente dimostrato come sia un falso elaborato in Unione Sovietica". "Oggi ricordiamo i morti innocenti della Shoah, il cammino che li portò verso l'annientamento, - dichiara il presidente dell'assemblea Alessandro Piana - il Giorno della Memoria diventa un elemento di riflessione per risvegliare le coscienze". Al termine della seduta sono stati premiati i vincitori della dodicesima edizione del concorso regionale '27 gennaio: Giorno della Memoria', indirizzato agli studenti degli istituti di scuola media superiore della Liguria. Alla cerimonia erano presenti anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, le massime autorità civili e militari della Liguria.