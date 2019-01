Val Gargassa non estromessa da Beigua

(ANSA) - GENOVA, 15 GEN - La Val Gargassa resterà all'interno del Parco del Beigua. Lo garantisce l'assessore regionale all'Ambiente Stefano Mai rispondendo a un'interrogazione del consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti stamani durante i lavori dell'assemblea. "Una buona notizia, dopo che nelle scorse settimane era stata discussa in Commissione una proposta di legge del centrodestra che chiedeva proprio l'estromissione dal territorio del parco di una porzione della Val Gargassa, un'area di grande rilevanza ambientale, paesaggistica e geomorfologica.

- ha detto Rossetti -. L'assessore Mai ha detto che la proposta di legge verrà eliminata, visto che è stato risolto diversamente il problema della difesa delle aziende agricole della zona. A questo punto aspettiamo di vedere il provvedimento correttivo in Commissione. Siamo soddisfatti, per il momento, che le richieste delle comunità e dei sindaci dell'Unione dei Comuni di Stura, Orba e Leira siano state accolte".