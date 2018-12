Manovra regionale, milioni ai Comuni per rifare il look

Il Consiglio regionale ha approvato la Finanziaria regionale 2019, la spesa effettiva sarà di 5 miliardi e 176 milioni, di cui 3 miliardi e 295 milioni per il Fondo sanitario regionale.

Sono stati 16 i voti a favore (centrodestra), 13 i contrari (Pd, M5S, Liguri con Paita e Rete a Sinistra-LiberaMente Liguria) e un astenuto (l'ex consigliere M5S confluito in Liguria Popolare Gabriele Pisani) su 30 consiglieri presenti.

Approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna la Giunta Toti a inserire nel 'Piano regionale di intervento strategico' gli abitanti della zona arancione del ponte Morandi con l'obiettivo di sollecitare il Governo affinché stanzi risorse per rimborsarli nella Legge di Bilancio.

Accolte le proposte del Pd di implementare il Fondo di Garanzia che la Giunta ha già predisposto per aiutare le imprese colpite dal crollo del Morandi e di costituire un nuovo fondo per le imprese danneggiate dal maltempo. La Giunta ha recepito la proposta del M5S attraverso un emendamento di 'rimodulare il superticket sanitario' per ridurre il costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica.

Nel 2019 circa 24 milioni e duecentomila euro serviranno per garantire il funzionamento dello stesso Consiglio, la stessa cifra dell'anno precedente. Le voci più rilevanti riguardano: 64,8 milioni quale quota discrezionale allocati nell'ambito delle risorse per la Tutela della Salute di cui 60 milioni per il ripiano dei disavanzi pregressi (esercizio 2018) oltre a 12 milioni per il ripiano dei disavanzi del 2004.

Circa 41,2 milioni vanno per le politiche per i Diritti Sociali, le Politiche Sociali e della Famiglia di cui 15,5 milioni per interventi per persone con gravi disabilità, 13,9 milioni di quota regionale per il fondo sociale, 10 milioni a favore delle Arte di cui 3 milioni per Arte Genova a fronte delle attività conseguenti al crollo del ponte Morandi.

Quasi 50 milioni di euro saranno destinati per interventi in materia di Trasporti e Diritto alla Mobilità di cui 17,1 milioni per il trasporto su gomma e 17,8 per quello su rotaia. Sono presenti 2,7 milioni, finanziati con il ricorso all'indebitamento, per interventi di riqualificazione del porticciolo di Nervi, 1,1 milioni per il biglietto integrato.

Vengono destinati 6,7 milioni per progetti infrastrutturali a Genova; 6,4 milioni sono programmati per i progetti di riqualificazione urbana a Spezia; 2,4 milioni affinché Savona completi un articolato piano di interventi nel centro storico.

E' garantito lo stanziamento di 10 milioni per l'insediamento della facoltà di Ingegneria sulla collina degli Erzelli.

Nel 2019 si prevede di perfezionare la riprogrammazione di circa 725 mila euro a favore dell'Ospedale San Martino per la conclusione degli interventi di ristrutturazione del Padiglione Maragliano e del Polo Oncologico.