Toti, bilancio 2019 contiene il debito

Procedure semplificate per ristrutturare gli stabilimenti balneari liguri distrutti dalla mareggiata, che potranno beneficiare di un prolungamento delle concessioni di 15 anni per avere il tempo di ripagare gli investimenti. Agevolazioni fino all'esonero dal pagamento degli affitti per gli over 75 anni che alloggiano nelle case popolari.

Case a canone agevolato per i giovani che vengono a studiare nelle Università liguri. Sono alcune delle novità contenute nella Legge di Stabilità della Regione Liguria per l'anno 2019 presentate dal governatore Giovani Toti stamani a Genova durante i lavori del Consiglio regionale.

"E' una legge di bilancio che continua a contenere il debito della Regione, contiene la spesa corrente per evitare di lasciare ai nostri figli o nipoti debiti in più, sostiene le fasce deboli della popolazione e punta sugli investimenti - commenta Toti -. Prevede investimenti per lo sviluppo dei waterfront di tutte le nostre principali città, in particolare a Genova punta sul fronte mare di Levante progettato da Renzo Piano e sul recupero dell'Hennebique. Continua la lotta al dissesto idrogeologico ed investe nella riqualificazione dei complessi di edilizia popolare come la Diga di Begato, il cui progetto definitivo sarà presentato entro febbraio 2019".

La nuova Legge di Stabilità ligure conferma l'esenzione dei bolli auto per le auto ibride ed elettriche, l'esenzione delle addizionali Irpef per le famiglie che fanno un figlio e l'esenzione delle addizionali regionali per le famiglie numerose a basso reddito".