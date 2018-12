Il grillino Pisani passa a Liguria popolare e sostiene Toti

Il gruppo dei Cinque Stelle in Consiglio regionale della Liguria perde un pezzo. Il consigliere Gabriele Pisani ha deciso di passare a Liguria popolare, schieramento che appoggia la maggioranza di Giovanni Toti. A darne l'annuncio la leader del gruppo Alice Salvatore e gli altri consiglieri. Con questa scelta si rafforza la maggioranza voluta da Toti che unisce tutto il centrodestra: ora conta su 17 voti contro 15 dell'opposizione. "Il consigliere Pisani, eletto con il MoVimento 5 Stelle e depositario della fiducia di non pochi elettori, ha ceduto alle lusinghe: passa in maggioranza andando in Ncd con Andrea Costa - dicono Salvatore, De Ferrari, Melis e Tosi -. La classica pedina extra per una maggioranza che aveva un solo voto in più rispetto all'opposizione. A marzo del 2017 Pisani aveva giurato che mai avrebbe lasciato il M5s". E' il secondo consigliere grillino che lascia il gruppo da inizio legislatura. Prima di Pisani era uscito Francesco Battistini che però è rimasto all'opposizione. Erano stati sei i 'grillini' eletti.

"All'interno del Movimento 5 Stelle c'è una cerchia chiusa che decide e sta selezionando una tipologia di persone, manca la condivisione, c'è bisogno di fidelismo, di divulgatori del verbo e basta". Così il consigliere regionale Gabriele Pisani motiva la sua decisione di abbandonare il M5S all'opposizione per confluire in Liguria Popolare nella maggioranza di centrodestra che sostiene la Giunta Toti. "Le gocce che hanno fatto traboccare il vaso sono state tante, ma la ferita più forte per me è sicuramente stata la mancata certificazione della lista per le elezioni comunali di Chiavari e quello che subito dopo è avvenuto: la mancanza completa di rispetto verso le persone che avevano impegnato il loro tempo per anni dietro a un progetto, una cosa che ho vissuto perché andai a parlare del problema con Casaleggio direttamente". "La trasformazione del M5S si sta perpetrando da diversi anni, in cui più volte ho manifestato il mio malessere, ma lo spazio di confronto nel movimento è sempre mancato. - denuncia - La trasformazione del M5S è partita sicuramente a livello nazionale, poi a cascata ha prodotto una selezione naturale a livello regionale". Il consigliere Andrea Costa esprime soddisfazione per l'ingresso di Pisani nel gruppo, l'ex M5S dal primo gennaio 2019 ne sarà presidente: "Si tratta di un eccellente valore aggiunto nel percorso di Liguria Popolare, per le indubbie competenze maturate da Pisani in questi anni nel suo ruolo di esponente dell'Assemblea legislativa. Liguria Popolare è un progetto in crescita".