Maltempo: Liguria, Fondo solidarietà Ue

(ANSA) - GENOVA, 7 NOV - All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria stamani a Genova ha approvato un ordine del giorno per chiedere "l'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per i danni provocati dall'ultima ondata di maltempo in Liguria".

"Nelle giornate del 29 e 30 ottobre l'intero territorio ligure è stato colpito da fenomeni meteo di grande intensità, che hanno causato ingenti danni pubblici e privati - si legge nel documento -, una catastrofe naturale regionale per la quale è possibile attivare la procedura di richiesta di mobilitazione del Fondo di Solidarietà da parte di uno Stato membro dell'Ue".