Neo presidente Corecom Tofi incontra i Consumatori

Il nuovo presidente del CoReCom Vinicio Tofi ha incontrato, insieme agli altri due componenti del comitato Leda Rita Corrado e Marco Ansaldo, i rappresentanti liguri e genovesi di Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori e Sportello dei consumatori. "Abbiamo inaugurato un nuovo e proficuo rapporto - spiega Tofi - con le associazioni dei consumatori ponendo le basi di una futura collaborazione su alcuni temi che stanno a cuore al Comitato. Lavorando in sinergia e in stretta collaborazione possiamo raggiungere importanti risultati per accrescere la tutela dei diritti dei consumatori ed essere più vicini alle esigenze dei cittadini liguri". Una delle questioni affrontate nella riunione è l'utilizzo del "Concilia Web" e le problematiche legate a questa prima fase di applicazione: "Il nostro obbiettivo - aggiunge il presidente - è crescere insieme affrontando con un'unità di intenti alcune sfide fra le quali c'è anche un accesso più agile alla nuova piattaforma". Il presidente, al termine dell'incontro, ha messo in calendario una seconda riunione entro pochi mesi: "Credo sia importante inaugurare e portare avanti questo percorso di scambio e di condivisione con le associazioni, in particolare con le sezioni provinciali, anche per la loro valenza territoriale. Dare soluzioni alle istanze che provengono da settori decentrati è, infatti, un valore aggiunto per il nostro servizio".

Il nuovo Comitato Regionale delle Comunicazioni è stato eletto dal Consiglio regionale il 24 luglio scorso. (ANSA).