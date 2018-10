Variazione di bilancio da 84 milioni

(ANSA) - GENOVA, 23 OTT - Una variazione di bilancio da 84,4 milioni è stata approvata dal Consiglio regionale con 16 voti a favore (centrodestra) e 13 contrari (M5S e centrosinistra). Le principali voci riguardano l'adeguamento per 55,5 milioni delle previsioni di entrata e di spesa relative alla sanità rispetto ai valori stimati e iscritti in sede di bilancio iniziale 2018, l'iscrizione di nuovi trasferimenti statali e comunitari per oltre 21 milioni in particolare nel settore delle politiche sociali (10 milioni), 7,3 milioni per investimenti in campo sanitario derivanti da risparmi.

Il presidente della Giunta Giovanni Toti, rispondendo alle obiezioni presentate durante il dibattito dal consigliere M5S Fabio Tosi circa "la difficoltà di visionare i documenti relativi alle disponibilità di bilancio", ha rilevato che "il Consiglio decide in autonomia sull'organizzazione dei lavori e sulla gestione dei documenti trasmessi dalla Giunta". La consigliera M5S Alice Salvatore ha ribattuto al presidente Toti evidenziando "la difficoltà da parte dei consiglieri d'opposizione di accedere agli atti di bilancio della Giunta". Il consigliere Sergio Rossetti (Pd) ha illustrato tre emendamenti che sono stati tutti respinti dalla maggioranza: il primo chiedeva di trasferire 30 mila euro a favore delle associazioni storiche dei disabili, il secondo prevedeva uno stanziamento di 2 milioni di euro per costituire un Fondo speciale per l'emergenza Morandi a favore delle famiglie e delle imprese danneggiate dal crollo del ponte e il terzo chiedeva di riconoscere alle pubbliche assistenze impegnate nel servizio di trasporto di malati sulla rete ligure la compensazione dei pedaggi autostradali attraverso un fondo di 300 mila euro.(ANSA).