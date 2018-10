Edicole possono vendere bibite e dolci

(ANSA) - GENOVA, 4 OTT - In arrivo novità nel settore delle edicole in Liguria che, pur mantenendo la funzione di 'centro di informazione', potranno allargare a determinati prodotti alimentari confezionati, come bevande in lattina, dolciumi e altro, la loro offerta merceologica. Lo prevede il disegno di legge sulle modifiche al 'Testo Unico in materia di commercio'.

approvato stamani a Genova dalla Commissione regionale Attività produttive.

"Ritengo sia un aiuto necessario, vista la crisi che il settore sta subendo dopo il massiccio passaggio dell'informazione dal formato cartaceo al digitale - commenta il presidente Andrea Costa (Liguria Popolare-Noi con l'Italia) - nella consapevolezza che in alcune realtà del nostro entroterra le edicole rappresentano un insostituibile presidio per la popolazione».

Il disegno di legge "snellirà la burocrazia nel settore del commercio" e introdurrà incentivi "a chi per lavorare usa carburanti meno inquinanti".