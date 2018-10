Da M5s 107 mila euro per scuole

(ANSA) - GENOVA, 4 OTT - I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno donato 107 mila euro derivanti dal taglio dei loro stipendi nell'ultimo anno a 11 scuole della regione per sostenere progetti educativi. La consegna simbolica dell'assegno firmato da Alice Salvatore, Fabio Tosi, Marco De Ferrari, Andrea Melis e Gabriele Pisani, è avvenuta nel palazzo della Regione alla presenza di alcuni dirigenti scolastici e insegnanti degli istituti vincitori del bando 'Facciamo scuola'.

Sono state 19 le scuole partecipanti al bando, 465 gli iscritti al M5S Liguria che hanno potuto esprimere fino a tre preferenze, 1.320 le preferenze espresse. Un'iniziativa lanciata a livello nazionale dal M5S "per migliorare la qualità della vita scolastica, grazie al taglio volontario degli stipendi dei consiglieri regionali". Sei scuole premiate sono in provincia di Genova, tre a Savona e due a Imperia.

"L'iniziativa ha avuto successo, gli iscritti al M5S hanno potuto votare online quali progetti ritenevano migliori, - commenta Salvatore - dai laboratori didattici alla robotica, dalla costruzione di 'aule verdi' fino all'acquisto di materiali per la didattica". "Ricordiamo sempre il ruolo che la scuola pubblica - commenta il consigliere ed insegnante in aspettativa De Ferrari - investire sulla scuola pubblica significa investire sul nostro futuro".(ANSA).