Carta d'identità per case vacanza

(ANSA) - GENOVA, 21 SET - Sono più di 16.000 le case vacanze regolari registrate nel sistema informatico della Regione Liguria ad agosto 2018, l'ente nei prossimi mesi valuterà l'introduzione di un Codice Identificativo Regionale (CIR) per ogni appartamento prendendo a modello quello già introdotto dalla Lombardia. Lo spiega l'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino rispondendo a un'interrogazione del consigliere Alessandro Puggioni (Lega) per intensificare la lotta all'abusivismo.

"Il nodo da sciogliere è la competenza dei diversi livelli istituzionali chiamati a regolamentare il settore. - rimarca l'assessore - La registrazione degli appartamenti, in costante crescita, e l'informatizzazione del sistema con la creazione della banca dati regionale ha favorito le attività di controllo.

Nei prossimi mesi a seguito degli sviluppi che si registreranno a livello nazionale sarà avviata una attività di parziale revisione della legge regionale 32 del 2014 e questa modifica potrà comprendere il Codice Identificativo Regionale".(ANSA).