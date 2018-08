Piana, Expo Valle Arroscia cultori gusto

Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato alla presentazione della VI edizione dell'Expo della Valle Arroscia a Pieve di Teco. La manifestazione (31 agosto/2 settembre), ospiterà stand enogastronomici con le specialità della zona, esibizioni musicali, una competizione internazionale di petanque e altre iniziative comprese escursioni a cavallo. Il presidente ha sottolineato l'importanza dell'Expo, che contribuisce a valorizzare le eccellenze della zona. "Questa manifestazione ha ormai assunto una dimensione non solo nazionale richiamando in questa valle moltissimi cultori del gusto, della buona cucina e quanti sono alla ricerca di tradizioni antiche e preziose che rappresentano un patrimonio da conservare ed esportare. Questi prodotti ormai sempre più spesso raggiungono la tavola di molti.

Anche la storia e la cultura dell'entroterra sono diventati un vanto e un simbolo dell'alacrità dei liguri. E il merito di tutto questo è anche di iniziative come l'Expo della Valle Arroscia".