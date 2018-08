Da Gruppo M5s, 100 mila euro a scuole

Si è conclusa la votazione su Rousseau legata al progetto Facciamo Scuola del MoVimento 5 Stelle. Sono 100 mila gli euro frutto del taglio d'indennità e rimborsi dei consiglieri regionali M5S nel 2018. Soldi che finiranno in progetti dedicati a sicurezza, sviluppo di laboratori e aree dedicate allo studio e alla crescita, promozione dell'educazione alimentare, informatica e ambientale.

Nelle prossime settimane sarà stilata la graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti sino a esaurimento dei fondi.

Ogni singolo progetto sarà sostenuto con un intervento fino a 10 mila euro. Nessuna scuola dovrà pubblicizzare l'iniziativa. Le somme erogate dovranno intendersi esclusivamente quali donazioni volontarie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi preposti dagli stessi istituti. "Sicurezza, cura ed efficienza degli spazi - spiegano i consiglieri regionali M5s - sono una priorità. Per questo siamo ancora una volta orgogliosi di dare il nostro contributo".