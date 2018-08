Appello al Governo, tutelare 6.000 esodati

All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria stamani a Genova ha approvato un ordine del giorno che impegna la giunta Toti a "attivarsi con il Governo affinché vengano intraprese urgenti iniziative volte ad adottare un provvedimento ad hoc per tutelare i 6 mila esodati liguri esclusi dalle precedenti salvaguardie". La conferenza dei capigruppo ha incontrato una delegazione di esodati prima di votare l'odg. Il documento esorta l'esecutivo a "intervenire anche sul meccanismo degli incrementi anagrafici relativi all'aspettativa di vita, che dal 2019 prevederà cinque mesi in più per andare in pensione, al fine di garantire a tutti il diritto di accedere alla pensione".