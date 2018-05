Piana lancia la De.Co

Istituire la 'Denominazione comunale' (De.Co.) per promuovere le produzioni agroalimentari, enogastronomiche, la biodiversità, le specificità storico-culturali, le tradizioni e i saperi locali della Liguria. E' la proposta di legge illustrata in commissione regionale dal consigliere della Lega e presidente dell'assemblea regionale Alessandro Piana, primo firmatario del provvedimento.

Si tratta di un'attestazione che lega una produzione al luogo storico di origine e riguarda prodotti agroalimentari, gastronomici, ricette, dell'artigianato locale, ma anche feste, fiere, sagre oppure tecniche di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristiche del territorio.

"Lo scopo - spiega Piana - è fornire uno strumento di salvaguardia delle produzioni locali e promuovere le specificità del territorio ligure". I Comuni - stabilisce la proposta di legge - possono istituire le De.Co che sono attestazioni approvate con una delibera comunale contrassegnata dal sindaco. Prevista l'istituzione di un registro regionale dei prodotti De.Co.

"Il progetto De.Co. e l'istituzione del nuovo Registro regionale, che ne potenzia gli effetti, rappresenta quindi uno strumento efficace per tutelare le proprie tradizioni e innescare un processo di sviluppo territoriale ecosostenibile.

Ai fini dell'iscrizione nel Registro sarà necessaria un'apposita istanza, corredata da adeguata documentazione, che evidenzi le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche ed inerenti il processo di produzione", ha detto il consigliere regionale della Lega Alessandro Puggioni.