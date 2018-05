Elezioni: in Liguria per fare gli scrutatori precedenza ai disoccupati

All'unanimità il consiglio regionale della Liguria ha approvato la proposta di legge del M5s per favorire la nomina di persone disoccupate, con reddito limitato, indigenti o studenti a scrutatori nelle elezioni regionali. "Una boccata d'ossigeno potenziale per migliaia di cittadini in difficoltà e un passo avanti per la democrazia - dice il consigliere M5S Fabio Tosi - che arriva dopo mesi di tira e molla in aula e in commissione e consentirà di dare una piccola possibilità a tanti liguri che vivono in stato di indigenza o si trovano in disoccupazione. Si tratta di uno strumento di sostentamento sociale in un momento di crisi economica che consentirà di garantire una presenza consistente degli scrutatori ai seggi in tutti i Comuni della regione.

Parliamo di oltre 7 mila posti disponibili nelle 1.789 sezioni, molte delle quali in passato hanno rischiato di essere scoperte". A far inserire gli studenti è stato il Pd. Il presidente della Regione Giovanni Toti si è espresso a favore.(ANSA).