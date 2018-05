Piana: Mattarella riconosce eccellenze della Liguria

Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha accolto, insieme ai massimi rappresentanti istituzionali di Genova e della Liguria, il Capo dello Stato Sergio Mattarella durante la sua visita all'ospedale pediatrico Gianni Gaslini di Genova. Subito dopo il Capo dello Stato si è recato all'IIT di Morego "La visita del Capo dello Stato - dichiara il presidente Piana - è il giusto riconoscimento di due eccellenze della nostra regione. Il Gaslini, infatti, ha un prestigio ormai consolidato da decenni in campo pediatrico mentre l'IIT è una scommessa più recente, che si sta rapidamente affermando in campo tecnologico a livello internazionale. Nonostante gli impegni in questa fase delicata del Paese, il presidente - conclude - non ha rinunciato a questo appuntamento con la comunità ligure dando un segnale di attaccamento al nostro territorio".