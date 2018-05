Piana entra a far parte del Coordinamento della Conferenza delle Regioni

Il presidente del Consiglio regionale della Liguria Alessandro Piana è entrato a far parte del coordinamento della Conferenza delle Regioni italiane e del Comitato europeo delle Regioni. Il doppio incarico gli è stato attribuito nel corso della seduta odierna dell'assemblea plenaria della Conferenza delle Regioni convocata a Roma.

Il Comitato europeo delle Regioni, di cui Piana diventa uno dei membri supplenti, è composto dai rappresentanti degli enti locali dell'Unione Europea, un organismo che si riunisce periodicamente a Bruxelles per far sentire la voce delle istituzioni locali del Vecchio Continente. In quanto membro supplente del Comitato delle Regioni ilo presidente Piana contribuirà ad esprimere il parere delle Regioni nel processo legislativo dell'Unione europea.

"Sono orgoglioso di essere stato indicato per rivestire due importanti incarichi nella Conferenza dei presidenti e nel Comitato europeo delle Regioni, - commenta - perché gli organismi attribuiscono alle realtà locali un ruolo importante di controllo e supervisione sulle scelte assunte a livello nazionale e europeo".(ANSA).