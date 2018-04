25 Aprile: l'Assemblea della Liguria a Imperia

Il Consiglio regionale si è riunito in via straordinaria, nell'auditorium della Camera di Commercio di Imperia, per celebrare in modo solenne la Festa della Liberazione. Alla cerimonia hanno assistito oltre 170 studenti e le massime autorità civili, militari e religiose. La seduta è stata aperta dal saluto del presidente dell'Assemblea legislativa Alessandro Piana, che rivolgendosi agli studenti ha detto: "I valori di pace, libertà e giustizia devono costituire l'insostituibile metro per una lettura critica del mondo e del vostro agire".

Il presidente del Consiglio regionale ha aggiunto: "Qui, nell'estremo ponente ligure - ha affermato Piana - ci parlano 'du Megu' il partigiano medaglia d'oro Felice Cascione, di cui ricorre quest'anno il centenario della nascita, che proprio all'ombra di quelle valli ambientò la celebre 'Fischia il vento'. Ci raccontano di tanti altri patrioti cui si devono slanci di coraggio e di iniziativa capaci di concretizzarsi in esperienze di democrazia come quella della Repubblica partigiana di Pigna, ricordata solennemente dal Consiglio Regionale nel 2014, come esempio di riscatto e anelito di libertà sbocciato insieme alla gemella esperienza di Torriglia, nell'ora più buia dell'occupazione tedesca". Dopo l'intervento di Piana l'orazione ufficiale di Bartolo Gariglio, professore ordinario di Storia contemporanea all'Università di Torino. "La data del 25 Aprile è un punto d'arrivo - ha affermato Gariglio - come conclusione della guerra civile e liberazione del paese dall'occupante nazifascista, ma è anche un punto di partenza per la ricostruzione democratica". La cerimonia è stata preceduta, alle ore 10.30 dalla deposizione congiunta di una corona di alloro davanti al Monumento ai Caduti, in piazza della Vittoria, a Imperia. Con Piana erano presenti, tra gli altri, il presidente della giunta regionale Giovanni Toti, il prefetto di Imperia Silvana Tizzano, il sindaco di Imperia Carlo Capacci e il presidente della Provincia di Imperia Fabio Natta. (ANSA).