Senarega nuovo capogruppo Lega Consiglio

(ANSA) - GENOVA, 17 APR - E' il consigliere regionale Franco Senarega il nuovo capogruppo della Lega nell'assemblea legislativa ligure al posto di Alessandro Piana diventato presidente del Consiglio regionale. Piana aveva sostituito Francesco Bruzzone eletto in Parlamento. La decisione del gruppo è stata resa nota stamani all'apertura dei lavori dell'assemblea. Senarega, 50 anni, di professione artigiano, iscritto alla Lega Nord dal 1998, segretario della Sezione Golfo Paradiso dal 2002, è anche consigliere delegato alla Viabilità per la Città metropolitana di Genova. E' ancora in corso il confronto all'interno del Partito Democratico per individuare il nuovo capogruppo in Consiglio regionale al posto della neo deputata Raffaella Paita. Il Pd prevede di rendere nota la decisione nella prossima seduta. (ANSA).