Rinviata Commissione riduzione vitalizi

Il Consiglio regionale della Liguria ha rinviato in commissione la proposta di legge presentata dal M5S per ridurre i vitalizi pregressi degli ex consiglieri regionali, che gravano per 6 milioni di euro all'anno sul bilancio dell'ente. Sono stati 20 i voti contrari alla discussione e alla votazione della proposta nella seduta odierna dell'assemblea (centrodestra, Liguri per Paita e alcuni consiglieri del Pd), 7 i favorevoli (M5S e Rete a Sinistra-LiberaMente Liguria) e 3 gli astenuti (alcuni consiglieri del Pd). La richiesta di rinvio in commissione era stata avanzata dal capogruppo della Lega Franco Senarega per "la necessità di un approfondimento su un tema così importante su cui voglio discutere nel merito visto che finora non è stato possibile farlo". La consigliera regionale dell'M5S Alice Salvatore ha definito le parole di Senarega "vergognose, visto che la proposta di legge era stata depositata il 2 gennaio 2017, un anno e mezzo fa" affermando che "il centrodestra non vuole affrontare la questione". Il voto odierno stabilisce che entro la metà di giugno dovranno essere conclusi i lavori della commissione sulla riduzione dei costi della politica e che entro due mesi la proposta di legge dovrà essere votata dal Consiglio.

"La maggioranza di centrodestra fa una vergognosa 'melina' per far slittare la proposta di legge del Movimento 5 Stelle sulla riduzione dei costi della politica e salvare la casta". Così la consigliera regionale dell'M5S Alice Salvatore commenta il rinvio in commissione della proposta di legge presentata dal M5S per ridurre i vitalizi pregressi degli ex consiglieri regionali, che gravano per 6 milioni di euro all'anno sul bilancio dell'ente. "Con un copione ormai consolidato quanto vergognoso, la maggioranza si rifugia in corner e chiede il rinvio in commissione della proposta di legge, - interviene Salvatore - per ottenere un consistente risparmio sui 6 milioni di euro annualmente spesi dalla Regione Liguria per i vitalizi degli ex consiglieri regionali, come è già stato fatto in altre Regioni italiane. Forza Italia, che presiede la Commissione I bilancio, non ha voluto affrontare in commissione la proposta di legge - aggiunge -. Chi presiede la Commissione I non ha voluto nemmeno convocare in audizione le realtà interessate''. "Sono d'accordo con la proposta dei 5 stelle di ridurre i costi della politica e sono pronto a presentare una mia proposta contro il doppio vitalizio - sottolinea il consigliere del Pd Juri Michelucci -. Non ho votato a favore del rinvio in Commissione perché sono convinto sia giusto discutere in aula questo provvedimento di cui condivido lo spirito. Parliamo di un tema molto sentito dai cittadini, come confermano i recenti risultati elettorali"