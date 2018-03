Salvatore,non speravamo in voti c.destra

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - "Non ci aspettavamo una totale adesione delle opposizioni al candidato vice presidente del Pd, alcuni gruppi si potevano distinguere votando scheda bianca oppure sostenendo il M5S, non speravamo in qualche voto del centrodestra". Così la consigliera regionale dell'M5S Alice Salvatore commenta l'esito della votazione per l'elezione del presidente e del vicepresidente dell'assemblea. "Rete a Sinistra-LiberaMente Liguria ci aveva detto che avrebbe fatto una valutazione sui nomi dei candidati - continua Salvatore - sappiamo perfettamente che i due consiglieri di Sinistra-LiberaMente Liguria hanno una grande stima di Andrea Melis, mentre la conoscenza con Luigi De Vincenzi è molto superficiale, quindi la loro è stata una scelta politica, non di merito rispetto al profilo della persona".