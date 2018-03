Rossetti, smentito chi vedeva inciucini

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - "Chi aveva ventilato l'ipotesi di inciucini tra centrodestra e M5S è stato smentito, si aveva l'idea che ci potesse essere un po' per riflessi romani, un po' perché la consigliera M5S Alice Salvatore è stata eletta con i voti della Lega al Tavolo della Legalità, per fortuna non è andata così". Così il consigliere regionale Pippo Rossetti (Pd), vice presidente uscente dell'assemblea, commenta l'esito della votazione per l'elezione del presidente e del vice presidente del consiglio regionale. "Per fortuna è andata così, perché l'Ufficio di presidenza deve garantire tutti, non possono confondere i voti della maggioranza con le funzioni della minoranza, sarebbe stato un errore contro le istituzioni e la democrazia". "Ho fatto cinque anni l'assessore, due anni e mezzo il vicepresidente del Consiglio, figure istituzionali e mi sono trovato un po' stretto nella dimensione di movimento politico, perché non puoi fare il consigliere e il garante del funzionamento dell'aula, quindi ho voluto tornare a svolgere a tempo pieno l'attività politica", afferma Rossetti spiegando la sua non ricandidatura a vicepresidente. Per quanto riguarda l'elezione del capogruppo del Pd, a seguito dell'elezione in Parlamento della capogruppo Pd Raffaella Paita, "adesso discuteremo con serenità, ognuno si diverte a presentare candidati e a bocciarli", osserva Rossetti. "Il gruppo del Pd in Consiglio regionale oggi ha dimostrato per l'ennesima volta di essere compatto, spesso ci disegnano come divisi, ma qui non abbiamo mai segnato un momento di divisione o scontri interni, un segnale che ci chiedono gli elettori", sottolinea.