Piana presidente Consiglio, vice al Pd

Non ha retto al test dei numeri l'ipotesi di un'intesa centrodestra-M5S per l'elezione del nuovo vicepresidente del Consiglio regionale della Liguria. Il nuovo presidente dell'assemblea è Alessandro Piana, capogruppo della Lega nell'assemblea, che sostituirà Francesco Bruzzone neo eletto al Senato, carica incompatibile con quella di consigliere regionale. Piana ha ottenuto 16 preferenze, tante quante i consiglieri di centrodestra presenti in Consiglio. Il nuovo vicepresidente dell'assemblea eletto con 10 preferenze è Luigi De Vincenzi (Pd) , che avrebbe incassato il sostegno degli otto consiglieri del suo partito e dei due di Rete a Sinistra. De Vincenzi ha superato il candidato del M5S Andrea Melis , che ha ottenuto 5 preferenze, quanti sono i consiglieri pentastellati.

La votazione è stata unica e a scrutinio segreto. I consiglieri hanno potuto indicare un solo nome nella scheda: il più votato è stato eletto presidente, il secondo vicepresidente. Il governatore Giovanni Toti ha ringraziato Bruzzone ''per la terzietà con cui ha svolto il suo incarico'' augurando ''buon lavoro a tutti i neo eletti liguri che andranno a Roma di tutti gli schieramenti, per una legislatura che non appare facile fin dal suo inizio''. ''Sento sulle mie spalle una grande responsabilità, il dovere di rappresentare con rigore e imparzialità un'assemblea di così alto prestigio, - commenta Piana - il nostro obiettivo dovrà essere quello di rinsaldare il rapporto di fiducia con i cittadini, il Consiglio ha il dovere di ascoltare e rispondere a tutte le esigenze che provengono dal territorio''. "Essere vicini ai cittadini significa non solo prestare attenzione ai loro problemi ma anche favorirne la partecipazione attiva. Prima di ogni altra cosa dobbiamo rendere sempre più trasparente e comprensibile il nostro lavoro rivendicando la piena libertà, senza essere condizionati durante l'esercizio del nostro mandato, come scritto nella Costituzione". E' l'invito rivolto all'assemblea dal neo presidente del Consiglio regionale. "Credo che la Liguria debba sentirsi una Regione d'Europa, centro vitale del Mediterraneo, per questo il nostro ordinamento è ispirato ai principi di libertà, democrazia, uguaglianza, sussidiarietà, pluralismo, pace, giustizia e solidarietà", sottolinea Piana.

E' nato a Imperia il 9 maggio 1972 il neo presidente del Consiglio regionale della Liguria Alessandro Piana, agrotecnico e imprenditore agricolo di professione nell'azienda di famiglia. Iscritto alla Lega dal 2001, dal 2005 al 2009 è stato consigliere comunale a Pontedassio (Imperia) e, nello stesso periodo, consigliere capogruppo della Comunità Montana dell'Olivo. Dal 2006 al 2010 è stato consigliere provinciale e capogruppo della Lega a Imperia. Nel 2009 è stato rieletto consigliere comunale a Pontedassio, dove ha ricoperto l'incarico di assessore ai Lavori pubblici e all'Urbanistica tra il 2009 e il 2011. Dal 2010 al 2015 è stato presidente del Consiglio provinciale di Imperia. Nel 2014 è stato nominato vice sindaco di Pontedassio. A maggio 2015 è stato eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Imperia e quindi presidente del Gruppo consiliare Lega Nord Liguria-Salvini.

Il nuovo vicepresidente del Consiglio regionale della Liguria, Luigi De Vincenzi, è nato a Loano (Savona) il 6 luglio 1955 e risiede a Pietra Ligure. Ha conseguito il diploma geometra. E' stato funzionario tecnico comunale presso il Comune di Pietra Ligure dal 1975 al 2000 e in seguito ha lavorato nel Comune di Borghetto Santo Spirito. E' stato consigliere comunale a Pietra Ligure dal 2001 al 2003 e sindaco di Pietra Ligure dal 2004 al 2014.